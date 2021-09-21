İspanya’nın Kanarya Adaları’na bağlı La Palma adasındaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı patladı. 50 yıl sonra aktif hale gelen yanardağın sekiz ağzından çıkan lavlar ve küller yerleşim birimlerine ulaştı. Lavlar, yüzlerce evi adeta yuttu; saniyeler içinde küle çevirdi. Korku filmlerini aratmayan adada 5 bin kişi tahliye edildi. Evleri risk altındaki 300 kişi geceyi bir futbol sahasında geçirdi.

GEÇ GELEN UYARI

Bölgeye helikopterli 200 kişilik takviye ekibi ve askerler gönderdi. Ortaya çıkan gazlardan dolayı halk solunum riskine karşı tedirgin. Patlamaların iki hafta ila iki ay sürmesi bekleniyor. Son bir haftada 21 binden fazla deprem kaydedildi. Uzmanlar geçen hafta deprem sonrası patlamaların tetikleneceğini söylemişti ancak sadece sarı alarm verilmişti. Patlamalar sonrası en yüksek risk anlamına gelen kırmızı alarm verildi.









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