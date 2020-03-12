Mirror'daki habere göre La Liga ve İspanya 2. Ligi'nin askıya alındığı doğrulandı.

COVID-19 salgını devam ettikçe, liglerin yeniden başlaması beklenmiyor. Bu süre de La Liga ve İspanya 2. Ligi için en az iki hafta olarak belirlendi. Yeniden başlayacağı tarih ise şu an için belirsiz.

Liglerin ertelenme haberi, Real Madrid kulübünde bir basketbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının hemen ardından geldi.

Çünkü basketbol ve futbol takımları aynı tesisleri paylaşıyor ve durum risk teşkil ediyor.

Real Madrid gelecek hafta Salı günü Manchester City ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'de karşılaşacak.

Manchester City'nin ise son olarak Arsenal'le oynayacağı Premier Lig karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.