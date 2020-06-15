Sağlık Bakanlığı dün 26 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı haftalık ölü sayısının bugün 25'e düştüğünü bildirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı da 7 Haziran'da dondurulduğu, 27 bin 136'da bırakıldı. Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 40 artarak vaka sayısının toplamda 244 bin 109'a yükseldiği bilgisi verildi. Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren son aşamada bulunuyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1520'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 346 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 37 bin 36'ya yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 852 olarak verildi.

AA







