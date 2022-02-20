Dünya İspanya'da lunaparkın çatısı çöktü

İspanya'da lunaparkın çatısı çöktü

Dünya

İspanya'da lunaparkın çatısı çöktü

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

20 Şubat 2022, Pazar 13:42 Son Güncelleme:
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Başkent Madrid’de bir lunaparkın içinde yer alan oditoryumunun çatısı çöktü. Madrid Samur Sivil Koruma ekipleri, olayda 13 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 8’inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.



Madrid itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bölgenin kapatıldığını belirtti.

İHA


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