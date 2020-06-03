İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi. İspanya'da son 24 saatte 137 yeni corona virüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 239 bin 932'ye yükseldi.

İspanya'da corona virüsten iki gündür can kaybı tespit edilmezken, vaka sayıları da giderek azalıyor. Reuters haber ajansının servis ettiği görüntülerde çok sayıda kişinin plajlara gittiği görülüyor. Plajlara gidenlerin bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, büyük çoğunluk sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. İspanya'da son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği belirtildi.

OHAL süresinin uzaması

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı. Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1432'ye çıktığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte 195 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32 bin 895'e çıktığı bildirildi. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 552 olarak açıklandı.





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