Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının en fazla etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya tüm ülkede karantina ilan etti.

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek. Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





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