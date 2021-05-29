Dünya İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Dünya

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp

İspanya'da Nazmiye Ana isimli gemi yanlış yükleme sonucu alabora oldu. Aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.


5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Şeker hastasına akıllı çözümler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İran’ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem