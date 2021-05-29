Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.





5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.

DHA