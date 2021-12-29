Dünya İspanya’da 'Un Savaşları' başladı!

İspanya’da 'Un Savaşları' başladı!

Dünya

İspanya’da 'Un Savaşları' başladı!

İspanya’da 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen "Un Savaşları" festivali gerçekleştirildi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 14:54 Son Güncelleme:
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İspanya'nın İbi kasabasında 200 yıldan fazla süredir gelenek haline gelen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

Bu yılda düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı.

Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

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