İspanya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 10 bin 799 artış görüldü, toplam vaka sayısını 682 bin 267'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, dün 671 bin 468 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 799 artışla 682 bin 267 olarak güncelledi. Ayrıca son 7 günde Kovid-19'dan 468 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 904'e çıktığı kaydedildi. Salgından kaynaklanan ölümlerde geçmiş günlere nazaran artış olması dikkati çekti.

Diğer yandan ülke genelinde yeni vakaların en fazla görüldüğü yer olan başkent Madrid'de serbest dolaşıma kısıtlama getirilen bölgelerde her 100 bin kişide virüsün tespit edildiği kişi sayısının 1000'i geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Karantina uygulaması

Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 3 bin 682 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunlardan 757'sinin bulaştırıcı olduğunun tespit edildiği ve 39 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin yetersizliği ve personel eksikliği gerekçeleriyle öğretmenlerin iki günlük greve başladığı Madrid'de, okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada 300 kadar sınıfta tespit edilen vakalardan dolayı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Kovid-19'a karşı Madrid'de alınan, arkadaş veya aile gruplarının toplanmasının en fazla 6 kişiyle sınırlanması kuralının Katalonya'da da uygulanacağı bildirildi.

Bu arada yerel yönetimler, şimdiye kadar 14 gün olan Kovid-19 vakalarındaki karantina uygulamasının 10 güne indirilmesi için çalışma başlattı.

AA







