Dünya İspanya'da yangın felaketi! 6 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'da yangın felaketi! 6 bin hektardan fazla alan kül oldu

Dünya

İspanya'da yangın felaketi! 6 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 5 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 6 bin hektar alan zarar gördü, 1600'den fazla kişi evini terk etti.

12 Eylül 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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Endülüs özerk hükümeti ve Malaga'daki yangını söndürme çalışmalarına katılan güvenlik kurumlarından yapılan açıklamalarda, 8 Eylül Çarşamba günü başlayan yangınlarda şimdiye kadar 6 bin hektardan fazla alanın kül olduğu bildirildi.

Yangının etkili olduğu Bermeja Dağı yamaçlarında bulunan 6 yerleşim yerinin güvenlik amacıyla tahliye edildiği, 1600'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekiplerin katıldığı aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, Malaga çevresindeki üç yolun kısmen trafiğe kapatıldığını, halka gerekli olmadığı sürece seyahat etmemeleri çağrısı yapıldığını duyurdu.

Yangından etkilenen halka destek için bölgedeki otellerin odalarını açtığı, çok sayıda çadır gönderildiği ve psikolojik yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Yangının ikinci gününde, çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.

AA

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