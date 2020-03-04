İspanya'da tecavüz suçlarının üst üste 'cinsel istismar' suçu kapsamında daha hafif cezalar alması, ülkede tepkilere yol açmış, binlerce kadın sokaklara dökülmüştü. Hükümetin taslağını hazırladığı yeni yasa tasarısı ile tecavüz davalarında esas alınan, tamamen 'rıza' haline getirilecek, kadının şiddet gördüğünü kanıtlaması gerekmeyecek. Böylece yasalar, cinsel ilişkide kadının yalnızca açıkça 'evet' demesini 'rıza göstergesi' olarak sayacak. Uluslararası Af Örgütü'ne göre yalnızca 8 Avrupa ülkesinde tecavüz yasal düzenlemeleri rızaya dayalı. Bunlar İsveç, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İzlanda ve Belçika olarak belirtiliyor. İspanya’nın Pamplona kentinde bir genç kızı, bir binaya sürükleyerek tecavüz eden ve tecavüzü cep telefonlarıyla filme alan 5 kişiye mahkemenin tecavüz suçundan" değil, 'cinsel taciz'den ceza vermesi, İspanya’da kadınları sokağa dökmüştü.



