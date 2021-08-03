Türkiye İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

Türkiye

İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı.

03 Ağustos 2021, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya'dan Türkiye'ye gelen 27 pilot, uçakların hemen kalkışı için uçuş planlarını hazırladı. İspanyol ekip, Türk yetkililerle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra uçaklar kısa süre içinde ilk görevlerine başladı.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyordu.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda İspanya, Hava Kuvvetlerine ait iki CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Biriminin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderme kararını açıklamıştı. İspanyol personeli getiren nakliye uçağı, dün gece Dalaman'a ulaşmıştı.

AA

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