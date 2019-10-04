İspanya'dan İstanbul'a gelen kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.