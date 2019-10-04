İspanya'dan İstanbul'a gelen kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo´dan İstanbul´a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı´na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45´te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.
Yakıtı bitmiş
Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu.
Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi´nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu. DHA