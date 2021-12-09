Yaban hayvanlarını katletmek için İspanya'dan avcıların gelmesi Tunceli'de huzursuzluğa neden oldu. Avcıların engellenmesi için bölge halkı suç duyurusunda bulunurken, Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, "Tunceli'de av için herhangi bir ihale açılmadı. Bu insanlar nasıl bir izinle geldiler. Ülkemizin açık bir avcılık cennetine dönüştürülmesi doğru değil ve bunun karşısında durmak zorundayız" dedi.

Tunceli'de son yıllarda kutsal kabul edilen dağ keçilerinin kente gelen avcılar tarafından öldürülmesi vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, yapılan eylemler ve imza kampanyalarıyla avcılığın yasaklanması istenmişti. Tuncelililerin mücadelesi sonucu valilik kentte avcılığı yasakladı. Ancak yasaklanmasına rağmen İspanya'dan avcılık için Tunceli'ye 12 kişilik bir avcı grubunun geldiği öğrenildi. Tunceli Öğretmenevi 'ne yerleşen avcıların avlanmasının engellenmesi ve kenti terk etmeleri için Tunceli halkı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen şunları aktardı:

"Avcıların geldiğini dün akşam saatlerinde öğrendik, önceki gün sabah gelmişler. Hatta avlanmak için dün Mazgirt ilçemize gitmişler. İspanya'dan geldiklerini öğrendik. Konuyla ilgi tercüman aracılığıyla kendileriyle konuştuk. Avlamak istedikleri dağ keçilerinin bizler için önemini ve kutsal olduğunu anlatmaya çalıştık. Hassasiyet göstereceklerini söylemişler. Biz hassasiyet değil, tamamen avdan vazgeçilmesini istiyoruz. Sabah konuyla ilgili gidip suç duyurusunda bulunduk.

"TUNCELİ'DE AV İÇİN HERHANGİ BİR İHALE AÇILMADI"

Bir de, Tunceli'de av için herhangi bir ihale açılmadı. Bu insanlar nasıl bir izinle geldiler onu da bilmiyoruz. Sadece bu avcıların acente aracılığıyla getirildiğini öğrendik. Bölgede geçen yıl, Tunceli Valiliği kararıyla av yasaklandı. Bu yasağın sadece Tunceli'de değil tüm Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz. Ülkemizin açık bir avcılık cennetine dönüştürülmesi doğru değil ve bunun karşısında durmak zorundayız. Doğanın dengesi zaten insan eliyle yeterince bozulurken, avcılığa göz yummayız. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlıların yaşamına dokunmayın. Hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz ve buna da izin vermiyoruz. İlk günden beri de savunduğumuz şeyi yine söylüyoruz; avcılık spor değil cinayettir. İspanya'dan gelen avcıların kaldığı öğretmen evi polis ablukasında. Sabah erken saatlerde avlanmak için avcılar öğretmen evinden ayrılmış. Daha ne kadar burada kalacaklarını da bilmiyoruz."

Öte yandan hayvanseverler ve STK’lar da avcıları protesto etti. Avcıların konakladığı öğretmenevinin önüne gelen bir grup, ‘Avcılık yasaklansın’ pankartı açarak tepki gösterdi. Alkışlı protestonun ardından grup dağıldı.

97 BİN LİRAYA AVLANIYOR

2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre bu yıl; 233 yaban keçisi (erkek teke) için kota açıldı. Yabancı avcılar tarafından avlanma ücreti bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. En pahalı yaban keçisi ise Adıyaman Akdağ için verildi. Keçinin katledilmesi için 97 bin 200 TL fiyat belirlendi. Çelek Yaban Keçisi için 26 kota açıldı ve fiyatı 4 bin 400 TL olarak belirlendi.

Çiğdem Yılmaz - Milliyet



