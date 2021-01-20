﻿﻿﻿﻿﻿Başkent Madrid'deki bir binada gerçekleşen patlama, tüm sokağı cehenneme çevirdi. Bir binanın tepesindeki üç katın havaya uçtuğu patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.





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El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi. Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.

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