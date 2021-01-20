İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü.
20 Ocak 2021, Çarşamba 17:38 Son Güncelleme:
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Başkent Madrid'deki bir binada gerçekleşen patlama, tüm sokağı cehenneme çevirdi. Bir binanın tepesindeki üç katın havaya uçtuğu patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi. Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.
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