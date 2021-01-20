Dünya İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

Dünya

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü.

20 Ocak 2021, Çarşamba 17:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

﻿﻿﻿﻿﻿Başkent Madrid'deki bir binada gerçekleşen patlama, tüm sokağı cehenneme çevirdi. Bir binanın tepesindeki üç katın havaya uçtuğu patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla



El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi. Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.

İlgili Haberler
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 43 kişi hayatını kaybetti



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Göçmenleri taşıyan tekne battı: 43 kişi hayatını kaybetti