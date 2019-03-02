  • Haberler
  • Gündem
  • İspanya'nın 'mayın avcısı' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İspanya'nın 'mayın avcısı' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi’ne doğru yol aldı

02 Mart 2019, Cumartesi 16:37
A A
İspanya'nın 'mayın avcısı' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden bugün saat 11.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo' saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo'ya boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.