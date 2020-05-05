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Magazin İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla caddenin ortasına yattı

İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla caddenin ortasına yattı

Magazin

İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla caddenin ortasına yattı

İspanyol model Elisabeth Mas sokağa çıkma yasağına rağmen evinin önündeki cadde üzerinde bornozuyla yerlere uzandı.

05 Mayıs 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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İş insanı Caner Karaloğlu’nun kızı Mia’nın annesi, 1 yıldır boşanmaya çalıştığı Elisabeth Mas, İstanbul Baltalimanı’nda oturuyor. Malum; geçen pazar corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmak yasaktı. Ama İspanyol model oralı olmadı. Evinin önünden geçen bomboş caddenin keyfini çıkardı. Yerlere uzandı. Üstelik üzerinde bornozu olduğu halde.


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