Dünya İspanyol Mahkemesi'nden şaşırtan karar! Kahve süresi çalışma saatinden sayılmayacak
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İspanyol Mahkemesi'nden şaşırtan karar! Kahve süresi çalışma saatinden sayılmayacak

Dünya

İspanyol Mahkemesi'nden şaşırtan karar! Kahve süresi çalışma saatinden sayılmayacak

İspanyol Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Alınan bu karara göre kahve molasının çalışma süresi sayılamayacağına hükmetti.

11 Şubat 2020, Salı 21:31 Son Güncelleme:
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İspanya Ulusal Mahkemesi, iş yerinde verilen kahve veya sigara molasının, çalışma saati kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi. İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (CCOO) İspanyol şirketi Galp Energia'ya karşı açtığı "kahve molası hakkına" ilişkin davayı karara bağlayan Ulusal Mahkeme, sendikayı haksız buldu. Mahkeme, çalışanların iş saatlerinde kahve, sigara veya kahvaltı molasının "kazanılmış hak" olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında, şirketlere güvenlik sebebiyle getirilen işe giriş ve çıkışlarda kart basma uygulamasının aynı zamanda iş yerindeki çalışanların varlığını da kontrol altında tuttuğu vurgulanırken şirketlerin, çalışanlarının kahve içme veya benzeri gerekçelerle verdikleri mola süresinin çalışma saati içinde sayılamayacağı belirtildi.

Kahve molası çok yaygın bir alışkanlık

Galp Energia şirketi, 26 Eylül'de çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, çalışma saatleri içinde binaya giriş çıkış yapan çalışanlarının bunun "gerekçisini bildirmek" zorunda olduğunu, kahve, sigara veya kahvaltı gibi gerekçelerin çalışma saatlerine dahil olmayacağını ifade etmişti.

İspanya'da çalışanların özellikle sabah 10.00-12.00 arasında en az 15 dakika kahve molası vermesi çok yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor.

AA

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