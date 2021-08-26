Günün her saati özellikle kahvaltılarda severek yiyeceğiniz İspanyol omleti tarifi, kolay ve lezzetli bir tarif. Peki, İspanyol omleti nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? İspanyol omleti tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

İSPANYOL OMLETİ TARİFİ

İspanyol omleti malzemeler

2 adet orta boy soğan

6 adet orta boy patates

1 adet kırmızıbiber

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

2 çay bardağı zeytinyağı

5 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

İSPANYOL OMLETİ YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, halka şeklinde ve ince ince dilimleyin. Bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra bir kenarda bekletin. Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın. Yumurtaları, derin bir kapta tuz ve karabiber ilavesi ile çırpın. Karıştırma kabının derin olması daha sonra çok işimize yarayacak. Zeytinyağını, kenarları sığ olmayan teflon bir tencerede kızdırın. Piyazlık doğranmış soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun. İnce ince dilimlediğiniz patatesleri ekleyin ve kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte, yumuşayana kadar pişirin. Diriliği giden ve hafif bir renk alan soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın. Patatesleri incitmeden hafif bir şekilde harmanladığınız karışımı tekrar tencereye alın. Omlet harcının üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin. Pasta görünümü alan ve kabaran omleti, bir servis tabağı ile ters çevirip çıkardıktan sonra diğer yüzünü de 3- 4 dakika kadar kızartın.



