İspanyol sürrealist ressam Salvador Dali’ye ait eser ikinci el mağazasında bulundu. Tasarruf mağazaları olarak tanımlanan ikinci el mağazasına bağışlanan Salvador Dali’ye ait sanat eseri, mağazanın gönüllü çalışanı tarafından fark edildi. Sürrealist ressam Salvador Dali tarafından yapıldığı tespit edilen eser bin 200 dolara satıldı.

Dali'nin İlahi Komedya için çizdiği 100 resimden biri

Bulunan parçanın da Salvador Dali’nin Dante’nin İlahi Komedya’sı için çizdiği 100 resimden biri olduğu tespit edildi.

Güzel Sanatlar Değerleme Uzmanı ve Sanat Galerisi sahibi Melanie Smith’in araştırmaları sayesinde eserin Salvador Dali’ye ait olduğu kesinleşti.

Bağış yoluyla ikinci el mağazasına geldi

İkinci el mağazasının işletmecisi Michael Lewis'e, dükkana bağışlanan sanat eserlerinin çoğunun dolaplarını veya depolarını yeniden düzenleyen insanlardan geldiğini söylüyor. Lewis, “Gecenin ortasında bile insanlar bir şeyler bağışlıyor ve bazen insanlar sadece bir şeyler bırakıp gidiyorlar, bu yüzden kimin bağışladığı hakkında hiçbir fikrimiz yok” dedi.

Lewis, satıştan elde edilen parayı, aile içi şiddet, istismar ve zorbalık karşıtı derneklere veya barınaklara için kullanmayı planladıklarını söyledi.