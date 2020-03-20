İspanya'nın tanınan gazeteci ve radyocularından biri olan Jose Maria Candela, ya da lakabıyla Chema Candela, corona virüs kaynaklı kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman spor adamının ani kalp durmasından ötürü rahatsızlandığı belirlendi. Candela'nın 20 yıldır çalıştığı kurum olan RTVE,'nin haberine göre, ünlü gazeteci ve radyocu, uzun yıllardır devam ettirdiği 'Radiogaceta de los Deportes' adlı radio programıyla meşhurdu. Atletico Madrid'e gönül veren ve sıkı bir Atletico taraftarı olan Candela ise kendini "Ben bir radyo ve spor delisiyim" olarak tanımlamıştı.

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