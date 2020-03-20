İspanyol spor gazetecisi Jose Maria Candela corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da Atletico Madrid'e yakınlığıyla bilinen duayen gazeteci Jose Maria Candela, 59 yaşında hayatını kaybetti. İspanya Ulusal Radyosu (RNE) ve RTVE kurumlarında çalışan Candela'nın kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.
20 Mart 2020, Cuma 15:07 Son Güncelleme:
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İspanya'nın tanınan gazeteci ve radyocularından biri olan Jose Maria Candela, ya da lakabıyla Chema Candela, corona virüs kaynaklı kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman spor adamının ani kalp durmasından ötürü rahatsızlandığı belirlendi. Candela'nın 20 yıldır çalıştığı kurum olan RTVE,'nin haberine göre, ünlü gazeteci ve radyocu, uzun yıllardır devam ettirdiği 'Radiogaceta de los Deportes' adlı radio programıyla meşhurdu. Atletico Madrid'e gönül veren ve sıkı bir Atletico taraftarı olan Candela ise kendini "Ben bir radyo ve spor delisiyim" olarak tanımlamıştı.
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