İspanyol viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández İstanbul’da!

Borusan Sanat, birbirinden değerli konuk solist ve şefleri yeni sezonunda ağırlamaya devam ediyor.

Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), “Büyük Resme Bakmak” başlıklı konserde, İspanyol viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edecek.

Orkestra, Ahmed Adnan Saygun, Saint-Saëns ve Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek; bu konserde BİFO’nun eşlik edeceği solist ise Saint-Saëns’in ünlü 1. Viyolonsel Konçertosu’nu yorumlayacak Pablo Ferrández olacak.

BÜYÜK RESME BAKMAK

Ferrández, bugüne kadar aralarında Fransa Ulusal Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası ve Bayerischen Rudfunk Senfoni Orkestrası’nın da bulunduğu topluluklarla, Gustavo Dudamel, Daniele Gatti, Christoph Eschenbach gibi orkestra şefleri ve Anne Sophie-Mutter, Vadim Repin, Martha Argerich gibi efsane yorumcularla sahneyi paylaştı.

“Büyük Resme Bakmak” isimli konserde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Concerto da Camera’sı ve Piotr İlyiç Çaykovski’nin bale sahnelerine ve konser repertuvarına eşsiz armağanları olan “Uyuyan Güzel”, “Kuğu Gölü” ve “Fındıkkıran” balelerinden bölümler yer alacak.

Konser, 4 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir.