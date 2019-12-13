İSPARK ücretlerine zam geldi

İBB Meclis toplantısında belediye hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. Yeni tarifelere yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldı.

Büyük İstanbul Otogarı’nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparkların ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.50 liraya çıktı. Yine yol kenarı otoparklarında ise 12 TL'lik ücret 14 TL'ye yükseltildi.

Mezarlıkların fiyatı 34 bine yükseldi

İBB tarafından hazırlanan zam tarifesine göre; Tabutlu defin 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Ulus ve Aşiyan'ın içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

İkinci grupta yer alan boş mezarlık bedeli ise 12 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı.



