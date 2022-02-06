Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor. CNN Türk yanına katılan Isparta Belediye Başkanı Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki son durumu aktardı.

"TELLERİN BAKIMLARI YAPILIYOR"

"Perşembe günü yağan 9 saatlik yağıştan sonra elektrik hatlarımızda sıkıntılar yaşadık." diyen Başdeğirmen, "Şu anda 4. günündeyiz. Tüm sokaklarımızdaki sıkıntılar giderilmek üzere. Şehir içindeki mahalle arasındaki tellerin bakımları yapılıyor. Bugün de bunlar çözülmüş olacak. Tüm caddelerimiz trafiğe açık durumda." şeklinde konuştu.

"DONARAK ÖLME İDDİASI YALAN"

70 yaşındaki bir adamın donarak öldüğü iddialarıyla ilgili konuşan Başdeğirmen, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz evinde doğal gaz yakamayan vatandaşlarımızı yurtlara taşıdık. Evinden ayrılmayanlara tüplü ısıtıcı dağıttık. Ve böyle bir olay kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI YURTLARA GÖNDERDİK"

Salı günü için tekrar bir kar yağışı beklendiğini söyleyen Şükrü Başdeğirmen, "Bundan sonra kar yağdığı anda bizim aldığımız önlemlerde değişiklikler olacaktır. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşamıştık. Bu kar bizim büyük sıkıntımızı giderdi. Bazı vatandaşlarımızın sıkıntısı olmadı değil. Doğal gaz yakamama durumu oldu. Biz otele ve yurtlara gönderdik vatandaşlarımızı. Onların yanında oldu. İşin başındayız, hiçbir sorunumuz yok." dedi.



