Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki arazi kiralanacak
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı dahilinde bulunan 122 bin 271 metrekarelik alan ekim arazisi olarak kiralanacak. İhale usulüyle kiralanacak olan arazi 5 yıllığına kiraya verilecek.
30 Ocak 2021, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan 122.271 m²’lik arazi ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.
İstekliler 08.02.2021 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.