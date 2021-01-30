Türkiye Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki arazi kiralanacak

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki arazi kiralanacak

Türkiye

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki arazi kiralanacak

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı dahilinde bulunan 122 bin 271 metrekarelik alan ekim arazisi olarak kiralanacak. İhale usulüyle kiralanacak olan arazi 5 yıllığına kiraya verilecek.

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan 122.271 m²’lik arazi ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.

İstekliler 08.02.2021 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz


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