Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak. Üniversite tarafından verilen ilanda, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

11 personelin 8 tanesi büro personeli, 2 tanesi laborant ve 1 tanesi tekniker olacak.

Başvuru için son tarih 17 Eylül olarak belirtildi. İlana başvurmak için son gün saat 17:30’a kadar üniversitenin https://ik.isparta.edu.tr adresli web sayfasından online şekilde yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Personel alımı için özel ve genel şartlar ise ilan sayfasında belirtildi.







