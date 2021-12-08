Türkiye Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 17:14 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversite birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

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