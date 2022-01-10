Türkiye Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 30 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin b fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır."Açıklaması yapıldı.


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