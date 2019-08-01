Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ndan bugün bir açıklama yapıldı. Açıklamada "10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Bu ilanın ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.