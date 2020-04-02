Türkiye Isparta Valisi'nden corona virüs açıklama: İlk sıradayız

Isparta Valisi'nden corona virüs açıklama: İlk sıradayız

Türkiye

Isparta Valisi'nden corona virüs açıklama: İlk sıradayız

Bakan Fahrettin Koca ülkedeki corona virüs vakalarının illere göre dağılımını açıkladı. Nüfus yoğunluğuna göre ilk sırada olan Isparta için Vali Seymenoğlu'ndan açıklama geldi.

02 Nisan 2020, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 268 olduğunu belirterek, "İller sıralamasında 6'ncı, nüfusa göre vaka sayısı açısından maalesef 1'inci sıradayız" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta'daki corona virüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Vali Seymenoğlu, açıklamasında, Isparta sağlık altyapısında, bina, personel, ilaç ve malzeme tedariki ile dağıtımı açısından şimdilik hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti.

2 kişi hayatını kaybetti

Alınan tüm karar ve önlemlere rağmen virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanan kişi sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Isparta'da da arttığını kaydeden Seymenoğlu, "Sağlık Bakanı'mızın da açıkladığı üzere, ilimizde 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi sayısı 268’dir. İller sıralamasında 6'ncı sıradayız. Nüfusa göre vaka sayısı açısından ise maalesef 1'inci sıradayız. Ayrıca ilimizde bu salgından dolayı vefat eden kişi sayısı 2’dir" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de konu hakkında açıklama yapmıştı. Özel konuşmasında, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.


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