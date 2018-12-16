Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara lahitinin bir parçasını satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

16 Aralık 2018, Pazar 19:26 Son Güncelleme:
A A
Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Isparta Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuleönü beldesinde şüpheli M.D'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. 

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile satışa aracılık eden Y.D, B.A. ve O.A'yı yakaladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90 santimetre boyutunda, 70 santimetre ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahitin bir yüzü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.