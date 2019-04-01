Kaymakkapı Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti flamaları sallayarak, slogan attı ve araç konvoyu oluşturdu. Kutlamalara katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yaptığı konuşmada, "gönül belediyeciliği" yapmak için geldiklerini söyledi.

'KAYBETMİŞ OLDUĞUMUZ ZAMANI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE TELAFİ EDECEĞİZ'

Bütün Ispartalıları kucaklayacaklarını ifade eden Bilgiç, "Asla bir ayrım yok. Gönüllerde taht kurmaya geliyoruz. Rabbim bizleri utandırmasın. İnanıyorum ki sizlerle Isparta’nın bu 10 sene içerisindeki kaybetmiş olduğu zamanı çok süratli bir şekilde telafi edeceğiz. Bu bir ekip işi ve ekibin en önemli üyeleri de sizlersiniz. Ne yapmamız gerektiğini sizler bizlere söyleyeceksiniz, başkan da yapacak. Biz de parayı bulacağız. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.





Şükrü Başdeğirmen ise Isparta’da güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti. Isparta’yı daha ileri noktaya götürecek çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Başdeğirmen, "Üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Sadece belediye başkanı olarak değil, kardeşiniz, arkadaşınız, komşunuz olarak beni görmenizi istiyorum." dedi. Başdeğirmen, kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da teşekkür konuşması yaptı.

AA