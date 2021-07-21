Türkiye Isparta'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırdılar...

Isparta'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırdılar...

Türkiye

Isparta'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırdılar...

Isparta'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 15:41 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde, Yeni Sanayi Sitesi 3241. Sokak'ta meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapılan iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayı görenler, iş yeri sahibine ve polise haber verdi. Gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında 4 boş kovan bulundu. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Ali ÇEVİKBAŞ/DHA

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