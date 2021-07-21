Olay, gece saatlerinde, Yeni Sanayi Sitesi 3241. Sokak'ta meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapılan iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayı görenler, iş yeri sahibine ve polise haber verdi. Gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında 4 boş kovan bulundu. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.









Ali ÇEVİKBAŞ/DHA