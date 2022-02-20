Türkiye Isparta’da elektrik faturalarına ek sürede kapsam genişletildi

Isparta’da elektrik faturalarına ek sürede kapsam genişletildi

Türkiye

Isparta’da elektrik faturalarına ek sürede kapsam genişletildi

Isparta'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında mesken abonelerine fatura tahsilatlarında son ödeme tarihinden itibaren 30 günlük ek süre veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu uygulamaya ticarethane ve tarımsal sulama abonelerini de dahil etti.

20 Şubat 2022, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
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3 Şubat 2022 tarihinden itibaren Isparta’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi kaynaklı oluşan arızalar, kamu ve özel sektörün yoğun mücadelesi ile giderilirken mesken abonelerine fatura ödemeleri için 30 günlük ek süre veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu uygulamaya ticarethane ve tarımsal sulama abonelerini de dahil etti.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 03.02.2022 ile 02.03.2022 arasındaki elektrik faturalarında ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine de ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verileceğini duyurdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Isparta’da sayaç okumaları bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi tarafından 14 Şubat tarihine kadar yapılmazken, bu tarihten itibaren normal sayaç okuma faaliyetine başlandı. 

Daha önce mesken abonelerine fatura tahsilatlarındaki 10 güne ilave 30 günlük ek ödeme süresi dahil edilerek 40 günlük bir süre sağlayacağını bildiren CK Enerji Akdeniz Elektrik, aynı uygulama ve sürelerin ticarethane ile tarımsal sulama aboneleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten yapılan açıklamada, normal koşullarda 45 günde yağacak karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükünün neden olduğu ağır hasara karşı bölgede görev yapan elektrik dağıtım şirketinin, kamu ve özel sektörün de desteği ile yoğun bir mücadele vererek, kesintileri giderdiği kaydedilerek, "CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak bu dönemde gece gündüz demeden sahada görev yapan dağıtım şirketinin çalışanlarına, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere bu süreçte bölgenin yanında yer alan tüm kurumlara teşekkür etmek isteriz. Bu zorlu süreçte bölgede perakende elektrik hizmeti veren şirket olarak biz de elektrik faturaları ödemelerinde abonelere ek süre vererek destek vermeye çalışıyoruz" denildi.

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