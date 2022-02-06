Isparta’da okulların ülke genelinde olduğu gibi 7 Şubat Pazartesi günü açılması planlanıyordu. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile rehabilitasyon ve kreşlerde uzaktan eğitim yapılması kararı alındı. Milyonlarca veli ve öğrenci ise Isparta’da okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? araştırması yapmaya başladı…

ISPARTA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında bir araya gelen Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile rehabilitasyon ve kreşlerde uzaktan eğitim yapılması kararı aldı.

ISPARTA’DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan uzaktan eğitim kararı ile kent genelindeki okullarda eğitim 5 gün süre ile yüz yüze eğitim vermeyecek. İkinci bir karar alınmaması halinde okulların 14 Eylül Pazartesi günü yeniden yüz yüze eğitime devam etmesi bekleniyor.

Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat kesintisiz gerçekleşen yağış ile metrekareye düşen kar miktarı 55,6 kilograma ulaştı. Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğunun altı çizildi ve okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacağı bildirildi.