Türkiye Isparta'da orman yangını

Isparta'da orman yangını

Türkiye

Isparta'da orman yangını

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı.

Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Ali ÇEVİKBAŞ/DHA

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