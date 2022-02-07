Türkiye Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Türkiye

Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sahada yaklaşık 600 personel ve 200'den fazla araç bulunduğunu açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Isparta'da yoğun kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri ADM, Meram, BEDAŞ, Çamlıbel, Gediz, Uludağ, Osmangazi, SEDAŞ ve EnerjiSA'dan takviye ekipler çalışmalara destek olmak için bölgeye intikal ettiler."

ANKARA, (DHA)

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