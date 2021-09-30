İsrail askerleri öldürmüştü! Filistinli genci binlerce kişi uğurladı

Filistinli gencin Cenin'deki Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden alınan naaşı, Seyle El-Harisiyye beldesine getirildi. Filistin bayrakları ve direniş örgütlerine ait flamaları taşıyan binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, tekbir getirildi ve sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.





Züyud'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında toprağa verildi.

Filistinli Ala Züyud, bu sabah İsrail askerlerinin Cenin kentine bağlı Burkin beldesine düzenlediği baskında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. Cenin'deki Halil Süleyman Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışma sırasında Züyud boynundan ve göğsünden gerçek mermiyle vurulmuştu. İsrail güçlerinin 26 Eylül'deki baskınlarında da 2'si Burkin beldesinden olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail güçleri, arandığını iddia ettiği Filistinlileri gözaltına almak amacıyla sık sık Filistin kentlerine baskınlar düzenliyor.

AA