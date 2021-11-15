ABD'li Malley, ülkesi ile İran arasında bu ayın sonunda başlaması planlanan müzakereler öncesi İsrailli yetkililerle görüşmek üzere ülkeye geldi.

Başbakan Bennett'in "İsrail, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya dönmeyi onaylıyor" şeklinde yorumlanmaması için ABD'li diplomatla görüşmeme kararı aldığı aktarılan haberde, Malley'in İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geleceği ifade edildi.

'ABD'Yİ İKNA EDEBİLİR' KORKUSU

Haberde ayrıca İsrail'in, İran'ın uranyumu zenginleştirme faaliyetini durdurma karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda ABD'yi ikna etmesinden endişe ettiğine dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Malley'in, 11-20 Kasım tarihlerinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn'i kapsayan bir bölge turu yapacağını duyurmuştu.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ancak sonuçsuz kalarak haziranda ara verilen nükleer görüşmelerin 29 Kasım'da yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail ise Washington'un söz konusu müzakerelere dönüşüne karşı çıkıyor.