İsrail füze saldırısı riski ihtimaline karşılık harekete geçti
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası İsrail harekete geçti. İsrail füze saldrısı riski nedeniyle kayak merkezlerini kapattı.
İsrail, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından füze riski nedeniyle kayak merkezini kapattı. ABD'nin düzenlediği ve İran'ın en önemli komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ardından İsrail Savunma Bakanı, ülkenin askeri ve güvenlik yetkililerini Tel Aviv'e geri çağırdı.
İsrail ve ABD için yemin
Saldırının ardından İranlı üst düzey yetkililer İsrail ve ABD'ye yönelik intikam yeminleri etmişti.
İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee Twitter'dan yaptığı açıklamada Golan Tepelerinde bulunan ve Suriye sınırında olan Hermon dağındaki kayak merkezinin olası bir füze saldırısı riski nedeniyle kapatıldığını duyurdu.
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