Dünya İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

Dünya

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 01:42 Son Güncelleme:
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İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait gözetleme noktasını roketlerle bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

AA


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