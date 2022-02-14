İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

İsrail güçleri, Cenin kentinin Silat Al-Harithiya köyünde Filistinlilere yönelik gece yarısı baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah’ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, baskın yapılan evler arasında, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman'ın Aralık ayı ortasında Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat’ın evinin de yer aldığı ve havaya uçurulduğu öğrenildi. Operasyon sırasında, yüzlerce Filistinli genç, İsrail güçlerine karşılık vermesinin ardından biber gazına maruz kaldı. Ayrıca, Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud El-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi.





Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah’ın cenazesi ise Cenin’de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.

Dün gece İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı. Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi. Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da 7 kişi yaralandı.

Evini İsrailli yerleşimcilere vermek istemeyen Salem ailesi, sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor.

İHA



