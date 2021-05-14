Dünya İsrail, hamile kadını karnındaki bebeği ve 4 çocuğuyla birlikte öldürdü

İsrail, hamile kadını karnındaki bebeği ve 4 çocuğuyla birlikte öldürdü

Dünya

İsrail, hamile kadını karnındaki bebeği ve 4 çocuğuyla birlikte öldürdü

İsrail, Gazze şehrinde yaşayan hamile kadını karnındaki bebeği ve 4 küçük çocuğu ile birlikte öldürdü. Tanani ailesinin tüm fertleri katledildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 119 kişi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2021, Cuma 16:54 Son Güncelleme:
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi. İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜ

Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.

Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.

"BİRDEN FAZLA FÜZEYLE VURULDU"

Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.


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