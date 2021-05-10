İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti. Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

Saldırılarda 14 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 14 Filistinlinin yaralandığı, 4'ünün hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Filistin Kızılayı, Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde de İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada bir ilk yardım görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Filistin Kızılayına ait ambulansın Et-Tur bölgesinde İsrail polisince plastik mermi ve ses bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail polisi Şam Kapısı’nda Filistinlilere, toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli pis kokulu su, atlı birliklerle plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında iki gazeteci de yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te devam eden olaylarda birçok Filistinli de gözaltına alındı.

Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olaylar devam ediyor.

AA



