İsrail, Şam Havalimanı’na 8 füze fırlattı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 tipi savaş uçağının, Suriye'nin başkenti Şam'a seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 savaş uçağı Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti. Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.

MOSKOVA (İHA)



