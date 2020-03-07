İsrailli The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in hacklenen Twitter hesabından Cumartesi gecesi saat 02.00'da 'Filistin'e özgürlük' ifadesi ve Türkiye bayrağı ile İngilizce olarak İstiklal Marşı paylaşıldı. Provakatif paylaşımların yanı sıra hesabın şifresi de değiştirildi. Tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü. Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi. Channel 13 kanalının haberine göre, İsrail istihbaratı ve siber suçlar birimi Bennet'İn cep telefonunun da haclenip hacklenmediğini araştırıyor. Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu 'Türk siber ordusu Ayyıldız Tim'in üstlendiği aktarıldı.



