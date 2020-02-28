Dünya İsrail, Suriye'de hedefleri vurdu

İsrail, Suriye'de hedefleri vurdu

Dünya

İsrail, Suriye'de hedefleri vurdu

İsrail ordusunun gece yarısı Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlediği duyuruldu.

28 Şubat 2020, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Suriye resmi televizyonu, İsrail helikopterlerinden Kuneytra, Kahtaniye ve Hurriye'deki askeri hedeflere füzeler fırlatıldığını duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, füze saldırısında üç asker yaralandı.

Televizyon ayrıca, helikopterlerin Golan Tepeleri üzerinden Suriye hava sahasına giriş yaptığını izleyicilerine aktardı.


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