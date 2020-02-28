Suriye resmi televizyonu, İsrail helikopterlerinden Kuneytra, Kahtaniye ve Hurriye'deki askeri hedeflere füzeler fırlatıldığını duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, füze saldırısında üç asker yaralandı.

Televizyon ayrıca, helikopterlerin Golan Tepeleri üzerinden Suriye hava sahasına giriş yaptığını izleyicilerine aktardı.











