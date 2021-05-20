Dünya İsrail televizyonundan flaş ateşkes açıklaması

İsrail televizyonundan flaş ateşkes açıklaması

Dünya

İsrail televizyonundan flaş ateşkes açıklaması

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onaylandığı açıklandı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.

Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.

AA

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