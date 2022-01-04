Dünya İsrail’de askeri helikopter düştü

İsrail’de askeri helikopter düştü

Dünya

İsrail’de askeri helikopter düştü

İsrail’in Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

04 Ocak 2022, Salı 00:34 Son Güncelleme:
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İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İHA


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