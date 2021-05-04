Dünya İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

Dünya

İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.

04 Mayıs 2021, Salı 00:04 Son Güncelleme:
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Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi. Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

AA

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